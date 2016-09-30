Николас Ломбертс: "Надеюсь, у "Спартака" будет третье поражение подряд"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс посвятил победу над АЗ (5:0) в групповом турнире Лиги Европы своем отцу, присутствовавшему на игре. Также бельгиец признался, что встреча со "Спартаком" в 9-м туре премьер-лиги будет для его команды сродни дерби, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Для меня было важно показать, что я готов играть, – сказал Ломбертс. – На матч приехали мои родители, у папы сегодня день рождения. Хороший подарок для него.

– Следующий матч – со "Спартаком".

– Будет не так просто, как сегодня! (Улыбается.) Они на первом месте, и для нас это как дерби. Не думаю, что они ожидали, что проиграют "Уфе" и "СКА", так что психологическое состояние у них не очень хорошее, они будут даже больше мотивированы. Надеюсь, будет третье поражение подряд.

– Главное – сдержать Промеса?

– Промес – один из лучших игроков, но есть еще Зе Луиш и Глушаков. В любом случае мы не должны концентрироваться на персоналиях.

Трансляция матча "Зенит" – АЗ