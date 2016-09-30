Николас Ломбертс: "Это не последний дубль Кокорина в этом сезоне"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что ожидал более серьезного сопротивления от АЗ (5:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Также бельгиец удивился, что судья оставил без внимания эпизод с травмой Луки Джорджевича, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Думал, что это будет сложнее, – начал Ломбертс. – В начале они выстроились в две линии, оборонялись и старались действовать на контратаках. Но мы были спокойны и вовремя вышли вперед.
– Знаете, когда в последний раз Кокорин забивал два?
– (Смеется.) Вам лучше знать.
– В 2014-м.
– Я рад за него, но это не в последний раз в этом сезоне
– Каково состояние Луки Джорджевича?
– Ему не очень хорошо, не может ходить. Но я крайне удивился тому, что судья даже не свистнул.