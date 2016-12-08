Ничья с "Рапидом" вывела "Атлетик" в 1/16 финала Лиги Европы

"Рапид" сыграл вничью с "Атлетиком" в мачте 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Этот результат позволил испанской команде выйти в 1/16 финала турнира. После 6 матчей в квартете F "Атлетик" набрал 10 очков.

Команда, которая займет первое место в группе, определится после того, как будет сыгран перенесенный матч между "Сассуоло" и "Генком", который на данный момент имеет в активе 9 очков.

Лига Европы

Группа F

"Рапид В" (Австрия) - "Атлетик" (Испания) - 1:1 (0:0)

Голы: Жоэлинтон, 72 (1:0). Саборит, 84 (1:1).

"Рапид В" (Австрия): Кнофлах, Зоннляйтнер, Дибон (Шауб, 69), Шраммель, Хофманн, Ауэр, Вебер, Граховац, Маличек, Корреа (Жоэлинтон, 57), Елич (Квилитая, 57).

"Атлетик" (Испания): Ираисос, Эчейта, Саборит, Лекуэ, Альварес, Микель Рико (Эчеварриа, 64), Эрасо (Сусаэта, 74), Весга, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Мерино (Вильялибре, 77).

Предупреждения: Жоэлинтон, 84. Эчеварриа, 88. Ауэр, 89. Вебер, 90+4.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

8 декабря. Вена. Gerhard Hanappi-Stadium