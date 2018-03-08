23:59 8 марта | Футбол — Лига Европы

Неманья Пейчинович: "Даже легче, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате"

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Сербский защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после поражение от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что теперь можно сконцентрироваться на чемпионате России. Ответная игра пройдет 15 марта в Москве, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате, – сказал Пейчинович. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Атлетико - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Edmundo.Baldivieso

А зачем тогда играть в еврокубках, попадая туда, чтобы ими потом... жертвовать?

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