Неманья Пейчинович: "Даже легче, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате"

Сербский защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после поражение от "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что теперь можно сконцентрироваться на чемпионате России. Ответная игра пройдет 15 марта в Москве, передает из Мадрида спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Тяжелый матч, три гола пропустили из-за собственных ошибок. Дома трудно будет забить три. Но в футболе все бывает, надо порадовать болельщиков. Хотя лично мне даже легче от того, что теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате, – сказал Пейчинович. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)