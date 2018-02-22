Неманья Пейчинович: "Буду болеть за "Спартак". Надеюсь, он не проиграет"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццой" (1:0) оценил шансы "Спартака" в игре против "Атлетика".

– Как, по вашему мнению, "Спартак" сыграет с "Атлетиком" во втором матче?

– Надеюсь, не проиграет. Было бы здорово, если бы все российские команды прошли дальше. Жду чуда сегодня. Надеюсь, красно-белые пройдут дальше. Будет тяжело после трех пропущенных голов дома. Но буду болеть за "Спартак" сегодня.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" пройдет на стадионе "Сан-Мамес" сегодня, начало – в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи. (Ярослав СУСОВ)