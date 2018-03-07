19:39 7 марта | Футбол — Лига Европы

Неманья Пейчинович: "Атлетико" – фаворит во всей Лиге Европы"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович высоко оценил соперника по 1/8 финала Лиги Европы - "Атлетико". Игрок обороны железнодорожников назвал мадридцев одной из лучших команд не только Испании, но и Европы.

– Состав "Локо" дешевле одного только Коке. Как будете справляться с такими мощными исполнителями?

– Это одна из самых лучших команд в Испании и в Европе. Знаем не только Коке. У испанцев еще отличный тренер. Вообще "Атлетико" – фаворит всей Лиги Европы. Но мы будем стараться, чтобы пройти дальше. После хорошего дерби со "Спартаком" мы отлично готовы.

– Как дела у Чорлуки?

– Когда он с нами, мы сильнее. Это один из топ-защитников российского чемпионата. Думаю, он готов физически и психологически выйти на поле, но это решать должны тренеры. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и "Атлетико" пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра состоится в Москве 15 марта.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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эд.гар

Чорлука , Кврквелия, Пейчинович и В.Денисов -это был бы железобетон в обороне. А двух бультерьеров Тарасова и И.Денисова надо ставить спаренным центром. Остальное - на удачу.

20:52 7 марта

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