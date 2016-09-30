На групповом этапе еврокубков российские клубы так крупно не побеждали

Победный счет 5:0, с которым "Зенит" переиграл голландский АЗ в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы, не редкость для российских команд в еврокубках. Более того, тот же АЗ четыре года назад с таким же счетом уступил "Анжи". Но в группе со столь крупным счетом отечественные команды еще не побеждали. До этого такие разгромные победы фиксировались либо на более ранних стадиях турнира, либо когда группового этапа не существовало. (Алексей МОРОЗ)
Победы российских клубов в еврокубках в пять и более мячей
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1993/94
|
ЛЧ
|
1/16 финала
|
Спартак
|
Сконто (г)
|
5:0
|
1994/95
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Текстильщик
|
Бекешчаба (д)
|
6:1
|
1998/99
|
ЛЧ
|
2-й отб. раунд
|
Спартак
|
Литекс (г)
|
5:0
|
1999/00
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Локомотив
|
БАТЭ (г)
|
7:1
|
1999/00
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Локомотив
|
БАТЭ (д)
|
5:0
|
2002/03
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Зенит
|
Энкамп (г)
|
5:0
|
2002/03
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Зенит
|
Энкамп (д)
|
8:0
|
2003/04
|
КУ
|
1-й отб. раунд
|
Торпедо
|
Доманьяно (д)
|
5:0
|
2007/08
|
КУ
|
1-й раунд
|
Спартак
|
Хеккен (д)
|
5:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
3-й отб. раунд
|
Динамо
|
Данди Юнайтед (д)
|
5:0
|
2012/13
|
ЛЕ
|
4-й отб. раунд
|
Анжи
|
АЗ (г)
|
5:0
|
2013/14
|
ЛЧ
|
3-й отб. раунд
|
Зенит
|
Норшелланн (д)
|
5:0
|
2014/15
|
ЛЕ
|
2-й отб. раунд
|
Краснодар
|
Калев (д)
|
5:0
|
2016/17
|
ЛЕ
|
групповой этап
|
Зенит
|
АЗ (д)
|
5:0