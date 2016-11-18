"МЮ" аннулировал билеты на матч с "Зарей" всем российским болельщикам

"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч Лиги Европы против украинской "Зари" всем болельщикам, имеющим российское гражданство, сообщает официальный сайт "МЮ". Игра 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Заря" – "Манчестер Юнайтед" состоится 8 декабря в 21.00 по московскому времени.

"Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру, – говорится в сообщениях. – Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней".