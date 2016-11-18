23:47 18 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"МЮ" аннулировал билеты на матч с "Зарей" всем российским болельщикам

0
0
0
2

"Манчестер Юнайтед" аннулировал билеты на матч Лиги Европы против украинской "Зари" всем болельщикам, имеющим российское гражданство, сообщает официальный сайт "МЮ". Игра 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Заря" – "Манчестер Юнайтед" состоится 8 декабря в 21.00 по московскому времени.

"Из-за текущей политической ситуации и из-за возможных проблем, связанных с вашей безопасностью, власти принимающей страны рекомендовали нам не выдавать вам билеты на игру, – говорится в сообщениях. – Поэтому мы аннулируем ваши билеты и полностью компенсируем вам потраченные средства, которые поступят на ваш счет в течение пяти дней".

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

город чемпионов

спорт и политика.....

01:51

goreotuma

блин а так хотелось поехать...

01:24

karlikf1

Жду зеркальных действий в отношении МЮ, когда те будут играть с каким-либо нашим клубом в еврокубке.

00:45

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ