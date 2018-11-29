Мурад Мусаев: "Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше"

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над турецким "Акхисаром" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что команда долго входила в игру, но прибавила во втором тайме и смогла благодаря этому выиграть, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Долго раскачивались и входили в игру, не хватало движения, совершали много потерь, - отметил Мусаев. - Пропустили со стандарта, далее улучшили свое движение. Считаю, на Ари был пенальти. После перерыва увеличили темп игры, прибавили в остроте, как следствие, забили два мяча. Удовлетворены вторым таймом, но игры нужно начинать лучше.

- Погода повлияла на игру?

- Может, поле было хуже, чем обычно. А в чаше было не так ветрено, -3 или -4 градуса. Это никак не повлияло.

- Прокомментируйте замены? Как хотели поменять игру после перерыва?

- Не хватало людей в фазе атаки, мало принимали мячей между линиями. Куэва играл низко, как и Ари, поэтому нам нужно было добавить людей впереди. Выпустили Игнатьева вместо Стоцкого. По позиции вышел Шапи, который традиционно хорошо выходит. Плюс поберегли Ари, который без замен играет в последних матчах.

- Какая ситуация с Классоном? И ощущаете ли вы тот ресурс в команде, который поможет набрать очки в предстоящих матчах?

- Классон восстанавливается после повреждения в сборной. У него сейчас еще есть трудности с работой с мячом. Шансы 50 на 50, что он выйдет играть в матче с "Уралом". По ресурсам. Основной момент сейчас - психология. Мы не должны думать о конце года или тяжелом графике. Нам надо выходить, как на финал, в каждом из оставшихся матчей. Нужно хорошо восстанавливаться, нельзя жаловаться. Надо выходить и не жалеть себя, чтобы добиться максимального результата.

- Как дела со здоровьем у вратарей?

- Все здоровы. Крицюк уже в общей группе 2 тренировки провел. Менять ничего не стали, потому что Сафонов провел хорошие матчи. Но все рвутся в бой.