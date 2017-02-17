Мирча Луческу: "Знали о хороших данных Ачеампонга"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) подчеркнул, что первый гол соперника на 5-й минуте перевернул ход встречи. Оба мяча в составе бельгийской команды провел полузащитник Фрэнк Ачеампонг.

– Ачеампонг фактически решил результат. Уделялось ли ему особое внимание?

– Мы знали о его очень хороших скоростных данных и то, что он подключается из глубины и может оказаться в завершающей фазе в штрафной площадке. Мы не должны были терять мячи. Если мы вспомним второй гол, Кокорин легко потерял мяч, Ачеампонг остался один на один и забил. Молодость этой команды, а практически всем их атакующим игрокам по 21-22, мы должны были компенсировать своим опытом, хорошим расположением на поле, тактической расстановкой всех игроков. Но, к сожалению, хочу напомнить, что гол, который нам забили и который никто не ожидал, все перевернул. (Сергей ЦИММЕРМАН)