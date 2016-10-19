Мирча Луческу: "Смольников вернется в строй в январе"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья защитника команды Игоря Смольникова. Завтра "Зенит" сыграет в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы с ирландским клубом "Дандолк".

– Смольников вчера прооперирован Лондоне. Он вернется только в январе, – сказал Луческу. У Жиркова - не свежая травма. Она тревожит его давно. Если через неделю не справимся консервативно, то придется оперативно чистить некоторые места.

Игорь Смольников не принимал участие в матче 10-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0).