Мирча Луческу: "Каждая победа в Лиге Европы повышает рейтинг "Зенита" и России"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Дандолка" (2:1) подчеркнул, что не собирается в оставшихся матчах турнира выпускать запасных, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Тренер добавил, что пока не готов называть имя футболиста киевского "Динамо", который может стать игроком "Зенита".

– У Хави Гарсии была травма. Сыграл бы он сегодня, если бы не был дисквалифицирован?

– Сегодня не сыграл бы в любом случае. Скорее всего, Хави Гарсия сыграет в воскресенье.

– В среду вы упомянули о неком воспитаннике киевского "Динамо", который вот-вот перейдет в "Зенит". Можете ли вы назвать его имя?

– Футболист совсем молодой, он будет тренироваться в молодежной команде. Пока рано называть его имя.

– "Зенит" досрочно вышел из группы. Нет ли у вас желания в оставшихся матчах использовать тех игроков, которые мало играют?

– Прежде всего, хочу у вас спросить: о каких игроках вы говорите? У нас тренируются всего 15 футболистов. Минус, возможно, Шатов, а также Дзюба, который тоже может играть. К тому же не будем забывать о том, что каждая победа повышает рейтинг "Зенита" и России. К каждой игре будем готовиться серьезно.

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"