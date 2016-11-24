Мирча Луческу: "Доволен Кержаковым"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива (2:0) отметил, что в первом тайме гости выглядели интереснее его команды, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Специалист подчеркнул, что в коллективе нужно держать хорошую атмосферу перед матчем 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

– Сегодня встречались две команды, которые по-разному готовились к игре, – сказал Луческу. – У одной были амбиции, они действовали агрессивно, много фолили. Это "Маккаби", хорошая техничная команда. Не зря в их составе 10 игроков разных сборных. В первом тайме они контролировали игру, легко выходили из-под нашего прессинга, больше владели мячом. Мы же не очень собранно начали матч. Выглядели не очень остро. До 30-й минуты не было ни одного удара в створ ворот. Все поменялось после нашего гола.

Во втором тайме могли забить еще, хотя у соперника тоже были возможности забить гол. Доволен тем, что выиграли. В конце года поля уже не такие хорошие и у игроков нет такой свежести. Взяли три важных очка.

Нам нужно создать энтузиазм перед игрой с "Краснодаром". Доволен Саней Кержаковым, который забил сегодня.