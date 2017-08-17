Миодраг Божович: "Црвена Звезда" в чемпионате России точно бы была в первой десятке"

Экс-главный тренер "Црвены Звезды" Миодраг Божович в интервью "СЭ" отметил, что его бывшая команда не затерялась бы в чемпионате России. Также он посоветовал "Краснодару" выходить на матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы с максимальным настроем.

– На что могла бы "Црвена Звезда" рассчитывать в российском чемпионате?

– Ох, ну и вопрос! Вот так, с ходу точно не отвечу. Но то, что команда оказалась бы в первой десятке, убежден. Здесь еще многое зависит от состояния соперников. И потом в России не будет болельщиков "Звезды". А это огромная сила.

– Сейчас белградский клуб лидирует в чемпионате, имея после пяти туров пять побед, шестнадцать забитых мячей и только один пропущенный. Судя по всему, соперник "Краснодара" на ходу?

– К сожалению, я не видел команду в деле, но показатели действительно впечатляющие. Даже если бы они были и поскромней, все равно посоветовал бы краснодарцам выйти на игру с максимальным настроем. Хотя, уверен, что так оно и будет. (Александр ЛЬВОВ)

Матч "Краснодар" - "Црвена Звезда" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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