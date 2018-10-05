Михаил Игнатов: "Спартак" играл достаточно хорошо, будем прибавлять"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" (3:3) уверен, что команда будет и дальше прибавлять.

– Вы чувствуете прогресс?

– Мы играли сегодня достаточно хорошо, будем прибавлять.

– Что говорил Массимо в перерыве?

– Что было в раздевалке, то останется в раздевалке. Он мотивирует и заряжает на игру.

– Выход из группы реален?

– Все по силам. Постараемся.

– Вы в Карреру верите?

– Это провокационный вопрос, я не хочу отвечать.

– Вы забили два гола в концовке с игры...

– Забивали со стандартов – ничего такого в этом не было. Это футбол, можем забивать и со стандартов, и с игры. Это стечение обстоятельств. (Ярослав Сусов, Наталья Юрина)