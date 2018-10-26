02:36 | Футбол — Лига Европы

Михаил Игнатов: "Моя мечта - выиграть чемпионат России со "Спартаком"

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов после ничьей с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что он пока не адаптировался во взрослом футболе. Также он считает, что красно-белые могут стать чемпионами России в этом сезоне.

– Не все сразу, как говорится, надо привыкнуть к таким скоростям, - отметил Игнатов. - На весь матч пока не хватает, но я каждый день работаю, чтобы играть лучше и лучше. Когда я переходил в молодежку тоже было тяжело, но постепенно привыкаешь. Мечта? Выиграть чемпионат России со "Спартаком".

– Насколько реально "Спартаку" в этом сезоне стать чемпионом?

– Думаю, все по силам. Все зависит от нас. Если будем каждый матч показывать хорошую игру, то все будет хорошо.

Рейнджерс – Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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