03:43 | Футбол — Лига Европы

Мэр Бильбао - фанатам: "Не возвращайтесь в город! Мы не хотим вас видеть!"

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Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто призвал не проявлять толерантности к фанатам, устроившим беспорядки перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Он заявил, что люди, действия которых повлекли за собой смерть 51-летнего полицейского, ответят за свои поступки.

"Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть! Никакой толерантности. Тот, кто это сделал, заплатит за это", - написал Абурто в Твиттере.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Dymanomashina

А где же : " Уйдите, противные!!..Грубые мальчишки!! Варвары!!..Я в шооооке!"??))

11:35

_Металлург_

Так это он своим и сказал. Один из немногих адекватных. Для чего фанатам Спартака снова ехать в Испанию?

09:54

smit541

Помимо того, что он сам не смог обезопасить свой город в том числе и от своих ура-фанатиков, так он ещё и прямо призывает к расправе?! Смешно, смешно. Настоящее эуропейское лицо. Франция 2.0

09:34

SergeyKa

Даже НЕ рассматривается ...

08:50

SergeyKa

Без разбору. Просто "Не возвращайтесь". То, что в этом мог быть виновен "болельщик" команды из самого Бильбао, даже рассматривается. Здорово. "Кто свидетель", "Я - свидетель". "А что случилось?".

08:26

leos1948

Госдеп проплатил беспорядки.

07:41

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