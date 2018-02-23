Мэр Бильбао - фанатам: "Не возвращайтесь в город! Мы не хотим вас видеть!"

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто призвал не проявлять толерантности к фанатам, устроившим беспорядки перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Он заявил, что люди, действия которых повлекли за собой смерть 51-летнего полицейского, ответят за свои поступки.
"Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть! Никакой толерантности. Тот, кто это сделал, заплатит за это", - написал Абурто в Твиттере.
Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".
Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем
Dymanomashina
А где же : " Уйдите, противные!!..Грубые мальчишки!! Варвары!!..Я в шооооке!"??))
11:35
_Металлург_
Так это он своим и сказал. Один из немногих адекватных. Для чего фанатам Спартака снова ехать в Испанию?
09:54
smit541
Помимо того, что он сам не смог обезопасить свой город в том числе и от своих ура-фанатиков, так он ещё и прямо призывает к расправе?! Смешно, смешно. Настоящее эуропейское лицо. Франция 2.0
09:34
SergeyKa
Даже НЕ рассматривается ...
08:50
SergeyKa
Без разбору. Просто "Не возвращайтесь". То, что в этом мог быть виновен "болельщик" команды из самого Бильбао, даже рассматривается. Здорово. "Кто свидетель", "Я - свидетель". "А что случилось?".
08:26
leos1948
Госдеп проплатил беспорядки.
07:41