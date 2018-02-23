Мэр Бильбао - фанатам: "Не возвращайтесь в город! Мы не хотим вас видеть!"

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто призвал не проявлять толерантности к фанатам, устроившим беспорядки перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Он заявил, что люди, действия которых повлекли за собой смерть 51-летнего полицейского, ответят за свои поступки.

"Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть! Никакой толерантности. Тот, кто это сделал, заплатит за это", - написал Абурто в Твиттере.

Умер полицейский, ранен фанат "Спартака".

Как баски-антифашисты устроили побоище перед матчем