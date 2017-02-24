11:01 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Маурисио Покеттино: "Горжусь старанием своих игроков"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после вылета из Лиги Европы от "Гента" заявил, что его подопечные могли забить больше, однако все испортил первый гол соперника. Лондонский клуб по сумме двух встреч уступил бельгийцам со счетом 2:3.

– Я очень разочарован результатом, – цитирует BBC Покеттино. – В очередной раз мы были рады выступать перед своими болельщиками. Мы хорошо начали, смогли забить. Но потом пропустили гол в контратаке, и после этого стало сложно. Горжусь старанием своих игроков. Мы были храбры и создавали моменты, что в итоге привело ко второму голу. Но не получилось забить больше. Во второй половине мы играли очень активно.

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Материалы REN-TV

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