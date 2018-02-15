Маурицио Сарри: "Лейпциг" – интересная команда, но цель "Наполи" – скудетто"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Лейпцига" заявил, что для его команды приоритетом является победа в чемпионате Италии. Неаполитанцы идут на первом месте в серии А, опережая "Ювентус" на 1 очко.

- "Лейпциг" – интересная команда, но наша цель – скудетто, - цитирует La Gazetta dello Sport Сарри. - Еврокубковые матчи всегда увлекательны, но Лига Европы близка к безумию, потому что мы заканчиваем нашу игру за 60 часов до матча со "СПАЛом" в эти выходные.