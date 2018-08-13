Матч "Прогрес" – "Уфа" обслужит австрийская бригада арбитров

УЕФА на официальном сайте объявил о назначении австрийской бригады арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Прогрес" – "Уфа". Помогать судье будут его соотечественники Роланд Бранднер, Роберт Штайнахер и Дитер Мукенхаммер.

Напомним, встреча состоится 16 августа в Дифферданже на стадионе Municipal de la Ville. Первый матч между российским и люксембуржским клубами, состоявшийся 9 августа, завершился победой уфимцев - 2:1.

"Прогрес" – "Уфа": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.00 (мск)