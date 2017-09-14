Матч "Арсенал" – "Кельн" начался

Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном" стартовал с часовым опозданием. Изначально встреча должна была начаться в 22.05 по московскому времени. Но в итоге стартовый свисток был отложен из-за беспокойства полиции и организаторов за безопасность зрителей.

Напомним, что в день матча в Лондоне собралось 20 тысяч болельщиков "Кельна", несмотря на то, что гостевая квота составила лишь 3 тысячи билетов. Эти фанаты "козлов" пытались пробиться на стадион, в итоге перед входом на "Эмирейтс" скопилась толпа. Немцы скупали билеты у местных болельщиков и в итоге заполнили сектора на обоих ярусах арены.

Безумие фанатов "Кельна" в Лондоне. Что происходит