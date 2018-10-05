Массимо Каррера: "Почему отстранен Глушаков? Ответ будет, когда придет момент"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не стал отвечать по поводу отстранения полузащитника Дениса Глушакова. Напомним, что игрок на данный момент выступает за дубль красно-белых.

– Вы общались с командой? Она больше расстроена

– Безусловно, команда расстроена после пропущенного гола. Я поздравил ребят и хочу сделать это публично. Они отдавались сегодня на 300%, что ветераны, что молодые игроки. Я благодарен им. Это моя команда. То, что я хочу от своих игроков, чтобы они отдавались игре. Их ответ – то, что они показали на поле. Я горжусь тем, что они сделали.

– Нет ощущения, что команда провела два разных тайма? И вы взорвали игру своими заменами?

– Безусловно, второй тайм был лучше, чем первый. Мы воспользовались нашими лучшими моментами, было больше пространства. Игроки поняли, что можно было склонить матч в свою пользу. Замены поспособствовали, но для этого они и нужны. Каждый матч отличается от другого.

– Мельгарехо и Ломовицкий поменялись флангами. Как оцените этот эксперимент?

– И тот и другой – левша, поэтому они могут меняться флангами, когда захотят. Особой разницы здесь нет. Оба футболиста, играя на правом фланге, могут смещаться в центр и бить, а с левого – навешивать. Когда вышел на поле Ташаев, он с левого фланга мог сужать и бить с левой ноги.

– Насколько важна для вас Лига Европы? Учитывая, что вы выпустили в стартовом составе сразу четыре молодых игрока.

– Конечно, Лига Европы важна. Но мы через два дня играем снова, в Красноярске. У нас тяжелый перелет, надо все это учитывать. Естественно, молодой игрок легче восстановиться, чем опытный. Я не ставлю молодых, потому что не придаю этому значение Лиги Европы. Они играют, потому что готовы. Я нахожусь здесь, чтобы делать определенный выбор, и я его делаю.

– Прошло достаточно времени отстранения после отстранения Глушакова. Почему? Мы хотим наконец-то услышать ответ.

– Ответ будет, когда придет момент. (Александр Рогулев)​