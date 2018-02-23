Массимилиано Мирабелли: "Милан" уважает "Арсенал", но никого не боится"

Спортивный директор "Милана" Массимилиано Мирабелли после жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой клубу достался "Арсенал", отметил, что его команда хочет дойти до конца в этом турнире. Мирабелли также добавил, что миланцы никого не боятся.

– Противостояние с "Арсеналом" – прекрасный вызов для нашей команды, – сказал для Premium Sport Мирабелли. – У нас нет страха, и мы хотим пройти весь путь в Лиге Европы. Мы уважаем "Арсенал", но никого не боимся. Мы уверены, что будет переполненный "Сан-Сиро", плюс в Лондоне будет много наших фанатов.

Напомним, что первый матч пройдет 8 марта в Милане, ответный - 15 марта в Лондоне.