Масиэл Вандерсон: "Гол Окриашвили? Я первый раз вижу такое"

Полузащитник "Краснодара" Масиэл Вандерсон после победы над "Севильей" (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что раньше не видел подобных голов, какой забил Торнике Окриашвили, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, что "Краснодар" заслужил эту победу своей игрой.

– Магнитофон очень громко звучал в раздевалке после матча, – отметил Вандерсон. – Мы очень счастливы этой победе. Некоторые считали, что мы не сможем выиграть, но мы вышли на поле уверенными в себе и в том, что заслуживаем эту победу.

– Не считаете это чудом?

– Нет, мы однозначно заслужили эту победу. Вы все видели на поле.

– Какой тайм удался "Краснодару" больше и почему?

– Думаю, мы оба тайма сыграли достаточно хорошо. Мы проигрывали 0:1, но в итоге у нас было больше решимости и желания одержать победу.

– Такие голы, который забил Окриашвили, забивали ли ваши партнеры ранее или вы сами?

– Нет, это первый раз, когда я вижу это. Исполняет ли он это на тренировках? Да, когда есть возможность.

– На "Зенит" силы остались?

– Да. У нас очень короткий промежуток между играми, и нам надо быть готовыми на все 100 процентов. В игре с "Зенитом" та же задача.