Маруан Феллаини: "Манчестер Юнайтед" разочарован результатом матча с "Андерлехтом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (1:1) посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его словам, "Красные дьяволы" разочарованы результатом игры.

- Безусловно, "Манчестер Юнайтед" разочарован результатом. Мы могли победить, - приводит пресс-служба манкунианцев слова Феллаини. - Нам удалось создать большое количество моментов, мы могли забить и не сделали этого. Но это удалось сопернику в концовке игры. Это очередное разочарование, но впереди следующий матч. Мы можем добиться нужного результата и выйти в следующую стадию турнира.