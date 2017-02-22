Марио Холек: "В первом матче "Ростов" играл довольно просто"

Защитник "Спарты" Марио Холек в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом" подчеркнул, что его команде необходимо действовать более агрессивно, чтобы добиться победы, передает из Праги спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. 30-летний чех отметил, что в первой встрече желто-синие показали отличный уровень физической подготовки.
- За счет чего можно обыграть "Ростов"? - вопрос Холеку.
- Они показали отличный уровень физической подготовки, и довольно просто играли - посылали мяч вперед и делали ставку на отскоки и подборы, Нам нужно быть агрессивнее, чтобы выиграть.
- Как первая игра смотрелась со скамейки?
- "Ростов" быстро вошел в игру и организовал давление. В первом тайме у нас еще были возможности, но после удаления уже ничего не получалось.
- После провала в Ростове был еще не самый зрелищный матч с "Богемианс"...
- Нам нужно максимально улучшить игру. Каждый новый матч - это шанс поймать наконец-то свою игру.