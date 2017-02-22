19:35 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Марио Холек: "В первом матче "Ростов" играл довольно просто"

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Защитник "Спарты" Марио Холек в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с "Ростовом" подчеркнул, что его команде необходимо действовать более агрессивно, чтобы добиться победы, передает из Праги спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. 30-летний чех отметил, что в первой встрече желто-синие показали отличный уровень физической подготовки.  

- За счет чего можно обыграть "Ростов"? - вопрос Холеку.

- Они показали отличный уровень физической подготовки, и довольно просто играли - посылали мяч вперед и делали ставку на отскоки и подборы, Нам нужно быть агрессивнее, чтобы выиграть.

- Как первая игра смотрелась со скамейки?

- "Ростов" быстро вошел в игру и организовал давление. В первом тайме у нас еще были возможности, но после удаления уже ничего не получалось.

- После провала в Ростове был еще не самый зрелищный матч с "Богемианс"...

- Нам нужно максимально улучшить игру. Каждый новый матч - это шанс поймать наконец-то свою игру.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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