Мануэл Фернандеш: "В 1/8 финала "Локомотиву" точно попадется соперник сильнее "Ниццы"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о победе над "Ниццей" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, а также целях на турнир.

- Если бы я забивал три мяча в каждом матче, я был бы лучшем футболистом мира, - говорит Фернандеш после домашней победы над "Ниццей". – Это было главной задачей. Главное, смогли выйти в следующий этап. В начале матча нам было чуть сложнее, но постепенно заиграли агрессивнее в атаке. И стали создавать больше опасных моментов. В конце концов забили важный гол.

- Каковы цели команды в Лиге Европы?

- Пройти как можно дальше по турниру. Мы пока не знаем, кто следующий соперник, так что не загадываю далеко. Сейчас мы просто очень рады, что добились победы над "Ниццей".

- Кого бы хотели в соперники в 1/8 Лиги Европы?

- Для меня не принципиально. На этой стадии нам точно попадётся сильная команда, куда сильнее "Ниццы".

- Что можете сказать болельщикам "Локомотива"?

- Мы будем стараться играть как можно лучше в каждом матче. И биться за победы. (Юлия ЯКОВЛЕВА)