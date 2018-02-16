Мануэл Фернандеш: "Не простил бы себе, если бы не забил пенальти"

Форвард "Локомотива" Мануэл Фернандеш разобрал первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" (3:2). Сам футболист отметился хет-триком.

– Было трудно. В составе "Ниццы" много хороших футболистов, а мы не лучшим образом начали матч, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Фернандеша. – Во втором тайме улучшили игру. Конечно, помогло и удаление. В любом случае во второй половине мы смотрелись лучше - это плоды хорошей работы на сборах.

Когда исполнял пенальти, то понимал, что это важнейший момент матча. Что нужно забивать и переламывать ситуацию. Если бы не реализовал пенальти, себе бы этого не простил.