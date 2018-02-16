Манчини: "Что изменится в Санкт-Петербурге? Погода!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Селтика" (0:1) отметил, что его не устроила работа нападающих, передает из Глазго спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Знали, что матч будет сложным, - заявил Манчини. - Для нас это была первая официальная игра спустя два месяца, а "Селтик" играет каждую неделю. Причины поражения? Первая - "Селтик" забил, а мы нет.

- Готовились ли вы к тому, что соперник будет играть в три защитника?

- Соперник перестраивался со схемы 3-5-2 на 3-4-3, это было тяжело.

- Вам не кажется, что "Зенит" не был похож на себя?

- Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибка, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.

- В таком случае, как вы оцените игру Заболотного?

- Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.

- Что изменится в Санкт-Петербурге?

- Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут мы сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно. (Гоша ЧЕРНОВ)