Манчини: "Что изменится в Санкт-Петербурге? Погода!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после поражения в первом матче 1/16 финала Лиги Европы от "Селтика" (0:1) отметил, что его не устроила работа нападающих, передает из Глазго спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
- Знали, что матч будет сложным, - заявил Манчини. - Для нас это была первая официальная игра спустя два месяца, а "Селтик" играет каждую неделю. Причины поражения? Первая - "Селтик" забил, а мы нет.
- Готовились ли вы к тому, что соперник будет играть в три защитника?
- Соперник перестраивался со схемы 3-5-2 на 3-4-3, это было тяжело.
- Вам не кажется, что "Зенит" не был похож на себя?
- Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибка, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.
- В таком случае, как вы оцените игру Заболотного?
- Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.
- Что изменится в Санкт-Петербурге?
- Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут мы сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно. (Гоша ЧЕРНОВ)
PLUT-IN
Второсортный тренер без игроков уровня Агуэро гроша ломаного не стоит.
05:19
Fenixx
Если Зенит не прибавит в атаке то два клуба всего пройдут дальше это Локо(Должно случится чудо чтоб он не прошел) Цска должен взломать оборону Цревны(Не такой звезда супер клуб чтоб не забить ему ни одного мяча) Зенит может пройти, но тут надо играть в атакуищий футбол как с андерлехтом в 1/16 2:0 либо 3:1 Зенит устроит. Если прижмутся к своим воротам можно матч не смотреть(Вот поэтому сегодня и проиграли что почти в створ не били) Ну и спартак все сезон окончен 3:0 они не выйграют в гостях или 4:2.За Спартак жаль. Всем пока.
03:21
Баск
После этой игры итальянцы поняли, если Манчини станет тренером сборной Италии, то они опустятся в рейтинге ниже России. И, к сожалению, он задержится в Зените...-(((
02:28
SpaMan
Может все таки тренер?
01:51
foreverCSKAforever
Да, Роберто, до выборов и ЧМ не видать тебе золотого парашюта как своих ушей. Хоть Бней-Иегудам дома сливай, хоть Селтикам в гостях. А вот когда Смольников и Шатов сольют на мундиале саудитам и египтянам, вот тогда и попрут иностранцев из нашего футбола, уповая на импортозамещение. Тогда-то и озолотишься. Но вылететь из ЛЕ стоит попробовать. Авось и прольется на тебя неустойка валютная.
01:48
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ничего не изменится. меняются игроки и тренеры. в любую команду встающей с колен. но все, кто в рашку попадают - пропадают. диагноз.
01:45
garry1980
Манчини снова нужен забивной форвард. Бабушки, скиньтесь уже пенсиями, купите им Месси и Кавани. И Неймара с КриРо на скамейку. А то мало ли первые два незабивными окажутся.
01:36