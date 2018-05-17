00:43 | Футбол — Лига Европы

Лукас Эрнандез: "Гризманн - один из лучших игроков в мире"


Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез поделился своими эмоциями после победы над "Марселем" (3:0) в финальном матче Лиги Европы. Он высоко оценил игру своего партнера по команде Антуана Гризманна.

- Я очень рад и благодарен болельщикам, этому замечательному клубу и партнерам. Гризманн - один из лучших игроков в мире, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Гризманн сделал дубль в этой игре, еще один мяч в активе Габи. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Марсель" - "Атлетико".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/fbl_match-marsel-atletiko-279986/

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