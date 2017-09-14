L'One обратился к болельщикам и футболистам "Локомотива"

Известный российский исполнитель L'One, который является болельщиком "Локомотива", обратился к игрокам и фанатам команды в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы, в котором железнодорожники сыграют с "Копенгагеном". Музыкант выразил надежду на то, что красно-зеленые стартуют с победы в турнире.

– Привет всем болельщикам ФК "Локомотив" Москва, которые будут смотреть матч у телевизоров в России или тем, кто приехал в Копенгаген, это L'One, – приводит пресс-служба железнодорожников слова исполнителя. – Привет всем нашим футболистам и нашему составу. Ребята, все или ничего сегодня в Копенгагене, только вперед. Стартовый матч Лиги Европы, давайте.

Напомним, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится сегодня, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.