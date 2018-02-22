Леонид Слуцкий: "Надеюсь, ЦСКА не остановится на 1/8 финала Лиги Европы"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий надеется, что армейцы пройдут дальше 1/8 Лиги Европы. Вчера армейцы обыграли "Црвену Звезду" со счетом 1:0 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд.

- Так как нахожусь в Корее, получились две бессонные ночи: смотрел "Челси" с "Барселоной" (1:1) и ЦСКА с "Црвеной Звездой", - цитирует "Р-Спорт" Слуцкого. - Очень рад, что ЦСКА смог пробиться дальше. Теперь с нетерпением жду жеребьевку, посмотрим, кто достанется. Надеюсь, на этой стадии ЦСКА не остановится.