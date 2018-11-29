Леонид Федун: "Глушаков в основе? Не ко мне вопрос!"

Владелец "Спартака" Леонид Федун приехал на матч красно-белых против "Рапида" в рамках группового турнира Лиги Европы. Он отказался отвечать на вопрос по поводу выхода капитана команды Дениса Глушакова в стартовом составе.

- Леонид Арнольдович, Глушаков сегодня в составе...

- Не ко мне вопрос, не я состав определяю.

- По игре что скажете?

- Надо побеждать. (Андрей Михайлов)

Многие фанаты "Спартака" относятся негативно к Глушакову из-за его конфликта с бывшим главным тренером Массимо Каррерой. Итальянец перевел хавбека в молодежный состав, после его отставки Глушаков вернулся в основу. Болельщики на игре решили провести акцию "Спартак" без Глушакова".

"Спартак" - "Рапид": Лига Европы, групповой турнир, 5-й тур, 29 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.50 (мск)