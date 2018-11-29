"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф Лиги Европы

Несмотря на победу в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы с "Акхисаром БС" (2:1), первое место и в целом неплохое положение в группе, "Краснодар" все еще рискует не попасть в евровесну. Правда, для этого должно произойти что-то невероятное.

И В Н П М О 1. Краснодар 5 4 0 1 8-5 12 2. Севилья 4 3 0 1 15-5 9 ________________________________________________________ 3. Стандард Л 4 2 0 2 6-9 6 4. Акхисар БС 5 0 0 5 4-14 0

Сегодня. Стандард Л – Севилья

13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард Л

Во-первых, "Стандард" должен победить в оставшихся встречах. Во-вторых, сам "Краснодар" должен уступить "Севилье". В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" – "Севилья"– "Стандард".

На данном этапе она такая:

1. "Севилья" – "плюс 3"

2. "Краснодар" – "плюс 1"

3. "Стандард" – "минус 4"

В общем, как видно из этого расклада, "быкам" для того, чтобы не попасть в плей-офф, мало уступить – поражение должно быть крупным. (Алексей Мороз)

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