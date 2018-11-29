"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф Лиги Европы

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
5
|
4
|
0
|
1
|
8-5
|
12
|
2. Севилья
|
4
|
3
|
0
|
1
|
15-5
|
9
|
________________________________________________________
|
3. Стандард Л
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6-9
|
6
|
4. Акхисар БС
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4-14
|
0
Сегодня. Стандард Л – Севилья
13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард Л
Во-первых, "Стандард" должен победить в оставшихся встречах. Во-вторых, сам "Краснодар" должен уступить "Севилье". В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" – "Севилья"– "Стандард".
На данном этапе она такая:
1. "Севилья" – "плюс 3"
2. "Краснодар" – "плюс 1"
3. "Стандард" – "минус 4"
В общем, как видно из этого расклада, "быкам" для того, чтобы не попасть в плей-офф, мало уступить – поражение должно быть крупным. (Алексей Мороз)
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