23:25 29 ноября | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф Лиги Европы

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Несмотря на победу в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы с "Акхисаром БС" (2:1), первое место и в целом неплохое положение в группе, "Краснодар" все еще рискует не попасть в евровесну. Правда, для этого должно произойти что-то невероятное.

 

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

5

4

0

1

8-5

12

2. Севилья

4

3

0

1

15-5

9

________________________________________________________

3. Стандард Л

4

2

0

2

6-9

6

4. Акхисар БС

5

0

0

5

4-14

0

Сегодня. Стандард Л – Севилья

13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард Л

Во-первых, "Стандард" должен победить в оставшихся встречах. Во-вторых, сам "Краснодар" должен уступить "Севилье". В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" – "Севилья"– "Стандард".

На данном этапе она такая:

1. "Севилья" – "плюс 3"

2. "Краснодар" – "плюс 1"

3. "Стандард" – "минус 4"

В общем, как видно из этого расклада, "быкам" для того, чтобы не попасть в плей-офф, мало уступить – поражение должно быть крупным. (Алексей Мороз)

Краснодар - Акхисар БС

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