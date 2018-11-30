01:17 | Футбол — Лига Европы

"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф

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Несмотря на победу в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы с "Акхисаром БС" (2:1), первое место и в целом неплохое положение в группе, "Краснодар" все еще рискует не попасть в евровесну. Правда, для этого должно произойти что-то невероятное.

 

И

В

Н

П

М

О

1. Краснодар

5

4

0

1

8-5

12

2. Севилья

5

3

0

2

15-6

9

________________________________________________________

3. Стандард Л

5

3

0

2

7-9

9

4. Акхисар БС

5

0

0

5

4-14

0

13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард

Во-первых, "Стандард"​ должен победить "Акхисар", а сам "Краснодар" -  уступить "Севилье". Но и этого мало. В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" - "Севилья"- "Стандард".

На данном этапе она такая:

1. Севилья - "плюс 2"

2. Краснодар - "плюс 1"

3. Стандард - "минус 3"

В общем, как видно из этого расклада, "быки" могут даже проиграть с разницей в три мяча и все равно попасть в плей-офф. Да и поражение в четыре гола позволит "Краснодару" продолжить борьбу. Но для этого надо хотя бы один раз отличиться (1:5, 2:6 и т.д.). (Алексей Мороз)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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