"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф

Несмотря на победу в домашнем матче 5-го тура Лиги Европы с "Акхисаром БС" (2:1), первое место и в целом неплохое положение в группе, "Краснодар" все еще рискует не попасть в евровесну. Правда, для этого должно произойти что-то невероятное.

И В Н П М О 1. Краснодар 5 4 0 1 8-5 12 2. Севилья 5 3 0 2 15-6 9 ________________________________________________________ 3. Стандард Л 5 3 0 2 7-9 9 4. Акхисар БС 5 0 0 5 4-14 0

13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард

Во-первых, "Стандард"​ должен победить "Акхисар", а сам "Краснодар" - уступить "Севилье". Но и этого мало. В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" - "Севилья"- "Стандард".

На данном этапе она такая:

1. Севилья - "плюс 2"

2. Краснодар - "плюс 1"

3. Стандард - "минус 3"

В общем, как видно из этого расклада, "быки" могут даже проиграть с разницей в три мяча и все равно попасть в плей-офф. Да и поражение в четыре гола позволит "Краснодару" продолжить борьбу. Но для этого надо хотя бы один раз отличиться (1:5, 2:6 и т.д.). (Алексей Мороз)