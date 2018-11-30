"Краснодар" все еще может не попасть в плей-офф

|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Краснодар
|
5
|
4
|
0
|
1
|
8-5
|
12
|
2. Севилья
|
5
|
3
|
0
|
2
|
15-6
|
9
|
________________________________________________________
|
3. Стандард Л
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-9
|
9
|
4. Акхисар БС
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4-14
|
0
13 декабря. Севилья – Краснодар, Акхисар – Стандард
Во-первых, "Стандард" должен победить "Акхисар", а сам "Краснодар" - уступить "Севилье". Но и этого мало. В этом случае сразу у трех команд будет по 12 очков и чтобы определить расстановку команд, придется смотреть на матчи между собой, точнее, на разницу забитых и пропущенных голов в тройке "Краснодар" - "Севилья"- "Стандард".
На данном этапе она такая:
1. Севилья - "плюс 2"
2. Краснодар - "плюс 1"
3. Стандард - "минус 3"
В общем, как видно из этого расклада, "быки" могут даже проиграть с разницей в три мяча и все равно попасть в плей-офф. Да и поражение в четыре гола позволит "Краснодару" продолжить борьбу. Но для этого надо хотя бы один раз отличиться (1:5, 2:6 и т.д.). (Алексей Мороз)