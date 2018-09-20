"Краснодар" в гостях победил "Акхисар"

"Краснодар" обыграл "Акхисар" со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Гол на 26-й минуте с передачи Шарля Каборе забил Виктор Классон. Видео с забитым мячом можно посмотреть здесь. В параллельном матче "Севилья" разгромила "Стандард" со счетом 5:1.

Во втором туре "Краснодар" сыграет дома с "Севильей" 4 октября, "Акхисар" в этот же день встретится в гостях со "Стандардом".

Лига Европы

Группа J

"Акхисар " (Турция) - "Краснодар" (Россия) - 0:1 (0:1)

Гол: Классон, 26.

"Акхисар": Фатих Озтюрк, Вршаевич, Джанер Османпаша, Юмлу, Кадир Келеш (Айик, 81), Регаттен (Ману, 60), Сержинью, Сиссоко, Жозуэ (Билал Кыса, 60), Гюрай Вурал, Селезнев.

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Мамаев (Перейра, 69), Вандерсон Масиэл (Куэва, 79), Ари (Петров, 84), Классон.

Предупреждения: Селезнев, 11. Каборе, 37. Мартынович, 81.

Судьи: Невалайнен. Аравирта, Ламппу, Антамо, Вильянен (все - Финляндия).

20 сентября. Акхисар. Стадион "Спор Тото Акхисар".

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