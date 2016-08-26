"Краснодар" сыграет с "Шальке", "Зенит" – с "Дандолком" в Лиге Европы

В Монте-Карло состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, в котором сыграют два российских клуба – "Зенит" и "Краснодар". Сине-бело-голубые возглавили группу D, в которую вошли голландский АЗ, "Маккаби" из Тель-Авива и ирландский "Дандолк". Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".
Также своих противников узнали "Андерлехт" и "Аякс", проигравшие "Ростову" в отборе Лиги чемпионов. Бельгийцы попали в квартет C с французским "Сент-Этьеном", немецким "Майнцем" и "Габалой" из Азербайджана. Амстердамцы в группе G встретятся с бельгийским "Льежем", испанской "Сельтой" и греческим "Панатинаикосом".
Первые матчи в группах состоятся 15 сентября. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая 2017 года в шведском городе Сольне. Напомним, что "Спартак" не сумел добраться до группового турнира, уступив в 3-м отборочном раунде кипрскому АЕК.
Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа А: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Фейеноорд" (Голландия), "Заря" (Украина).
Группа B: "Олимпиакос" (Греция), АПОЭЛ (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан).
Группа С: "Андерлехт" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Майнц" (Германия), "Габала" (Азербайджан).
Группа D: "ЗЕНИТ" (Россия), АЗ (Голландия), "Маккаби" ТА (Израиль), "Дандолк" (Ирландия).
Группа E: "Виктория" (Чехия), "Рома" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Астра" (Румыния).
Группа F: "Атлетик" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Австрия), "Сассуоло" (Италия).
Группа G: "Аякс" (Голландия), "Льеж" (Бельгия), "Сельта" (Испания), "Панатинаикос" (Греция).
Группа H: "Шахтер" (Украина), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Коньяспор" (Турция).
Группа I: "Шальке" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "КРАСНОДАР" (Россия), "Ницца" (Франция).
Группа J: "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция), "Слован" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).
Группа K: "Интер" (Италия), "Спарта" (Чехия), "Саутгемптон" (Англия), "Хапоэль" БШ (Израиль).
Группа L: "Вильярреал" (Испания), "Стяуа" (Румыния), "Цюрих" (Швейцария), "Османлыспор" (Турция).
"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было
The official result of the #UELdraw pic.twitter.com/5Aw0eSrGaf– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 26 августа 2016 г.
Опрос
- Маккаби Тель-Авив (Футбол)
- Ростов
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
- Рома
- Шальке
- Спартак (Футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Ницца
- Шахтер Дн
- Аякс
- Атлетик
- Майнц
- Янг Бойз
- Интер Милан
- Фиорентина
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Саутгемптон
- Краснодар
- Андерлехт
- Панатинаикос (Футбол)
- Спортинг Брага
- Стяуа
- Заря Луганск
- Сент-Этьен
- Генк
- Фейеноорд
- Вильярреал
- ПАОК (Футбол)
- Гент
- Рапид В
- Коньяспор
- Астана (футбол)
- Сельта
- Цюрих
- Виктория Пльзень
- Карабах
- Аустрия Вена
- АПОЭЛ
- Слован Лб
- Габала
- Сассуоло
- Зальцбург
- Астра
Баск
Оценка составов клубов немецким сайтом. Группа D:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зенит -148,55 млн.евро АЗ Алкмар - 38,28 Маккаби Т-А - 24,35 Дандолк - 0,90 Группа I :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Шальке - 182,18 млн.евро Краснодар - 87,75 Ницца - 59,15 Зальцбург - 48,90 _____________________________________________________________________________________________________ Если судить по составам, то Зенит должен занимать 1 место, Краснодар 2-е. Займут ниже -сыграли плохо.
16:16
SIZ170
Зальцбург на днях загребскому Динамо слил..... у Краснодара всё в своих руках да и Шальке не такое мощное как было несколько лет назад(Шахтёр Д в прошлом году в 1/16 его 3-0 переехал)
16:07
marksan
Dimsel_____ Но не в Монако! Это в Монако теперь ресторан называется "У Саши и Паши" - среди русских!
15:39
marksan
Alex Tanguey____ А кто вчера играл? Вы хоть состав смотрели? Кононов - молодчина!
15:37
marksan
Нормальный жребий по сравнению с ЛЧ! Но побороться придётся! Удачи нашим!
15:36
Alex Tanguey
Зениту очков 12-15 вполне реально набрать,Краснодару сложнее будет,но Ниццу надо по любому отсеевать и обыгрывать,да и Зальцбург по зубам хотя если играть как вчера,то можно жиденько.......ну вы сами поняли)))
15:35
punch_s
тяжко быкам придется. хотя и мы, в нынешнем состоянии, не безоговорочный фаворит
15:21
zoostation
Нормальный жребий. Рабочий. Зенит в группе первое место может занять, Краснодар на 1-2-е вполне способен. Поиграем!
15:14
delavegas
В такой группе зенит обязан брать 18 очков.
15:13
Slim Taller
У Краснодара очень тяжёлая группа.
15:05
Излучение Промкооперации и Пищев
Краснодару, как и ЦСКА, сильно не повезло с жеребьевкой... но все равно должны выходить!
15:03
цска 19781978
Напарник Мамаева ,то не приедет)))))
15:01
цска 19781978
Напарник то Мамаева ,то не приедет)))))
15:01
Dimsel
Мамаев возвращается в Ниццу!))))
14:50
Dimsel
Мамаев возвращается в Ниццу???
14:49
МачоМэн
По силам обеим клубам выйти из группы с первого места.
14:49
EstMaza
У "Зенита" легкая вообще группа. "Краснодару" будет сложнее.
14:48