14:42 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" сыграет с "Шальке", "Зенит" – с "Дандолком" в Лиге Европы

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В Монте-Карло состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, в котором сыграют два российских клуба – "Зенит" и "Краснодар". Сине-бело-голубые возглавили группу D, в которую вошли голландский АЗ, "Маккаби" из Тель-Авива и ирландский "Дандолк". Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".

Также своих противников узнали "Андерлехт" и "Аякс", проигравшие "Ростову" в отборе Лиги чемпионов. Бельгийцы попали в квартет C с французским "Сент-Этьеном", немецким "Майнцем" и "Габалой" из Азербайджана. Амстердамцы в группе G встретятся с бельгийским "Льежем", испанской "Сельтой" и греческим "Панатинаикосом".

Первые матчи в группах состоятся 15 сентября. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая 2017 года в шведском городе Сольне. Напомним, что "Спартак" не сумел добраться до группового турнира, уступив в 3-м отборочном раунде кипрскому АЕК.

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Фейеноорд" (Голландия), "Заря" (Украина).

Группа B: "Олимпиакос" (Греция), АПОЭЛ (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан).

Группа С: "Андерлехт" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Майнц" (Германия), "Габала" (Азербайджан).

Группа D: "ЗЕНИТ" (Россия), АЗ (Голландия), "Маккаби" ТА (Израиль), "Дандолк" (Ирландия).

Группа E: "Виктория" (Чехия), "Рома" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Астра" (Румыния).

Группа F: "Атлетик" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Австрия), "Сассуоло" (Италия).

Группа G: "Аякс" (Голландия), "Льеж" (Бельгия), "Сельта" (Испания), "Панатинаикос" (Греция).

Группа H: "Шахтер" (Украина), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Коньяспор" (Турция).

Группа I: "Шальке" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "КРАСНОДАР" (Россия), "Ницца" (Франция).

Группа J: "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция), "Слован" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).

Группа K: "Интер" (Италия), "Спарта" (Чехия), "Саутгемптон" (Англия), "Хапоэль" БШ (Израиль).

Группа L: "Вильярреал" (Испания), "Стяуа" (Румыния), "Цюрих" (Швейцария), "Османлыспор" (Турция).

"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Баск

Оценка составов клубов немецким сайтом. Группа D:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зенит -148,55 млн.евро АЗ Алкмар - 38,28 Маккаби Т-А - 24,35 Дандолк - 0,90 Группа I :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Шальке - 182,18 млн.евро Краснодар - 87,75 Ницца - 59,15 Зальцбург - 48,90 _____________________________________________________________________________________________________ Если судить по составам, то Зенит должен занимать 1 место, Краснодар 2-е. Займут ниже -сыграли плохо.

16:16

SIZ170

Зальцбург на днях загребскому Динамо слил..... у Краснодара всё в своих руках да и Шальке не такое мощное как было несколько лет назад(Шахтёр Д в прошлом году в 1/16 его 3-0 переехал)

16:07

marksan

Dimsel_____ Но не в Монако! Это в Монако теперь ресторан называется "У Саши и Паши" - среди русских!

15:39

marksan

Alex Tanguey____ А кто вчера играл? Вы хоть состав смотрели? Кононов - молодчина!

15:37

marksan

Нормальный жребий по сравнению с ЛЧ! Но побороться придётся! Удачи нашим!

15:36

Alex Tanguey

Зениту очков 12-15 вполне реально набрать,Краснодару сложнее будет,но Ниццу надо по любому отсеевать и обыгрывать,да и Зальцбург по зубам хотя если играть как вчера,то можно жиденько.......ну вы сами поняли)))

15:35

punch_s

тяжко быкам придется. хотя и мы, в нынешнем состоянии, не безоговорочный фаворит

15:21

zoostation

Нормальный жребий. Рабочий. Зенит в группе первое место может занять, Краснодар на 1-2-е вполне способен. Поиграем!

15:14

delavegas

В такой группе зенит обязан брать 18 очков.

15:13

Slim Taller

У Краснодара очень тяжёлая группа.

15:05

Излучение Промкооперации и Пищев

Краснодару, как и ЦСКА, сильно не повезло с жеребьевкой... но все равно должны выходить!

15:03

цска 19781978

Напарник Мамаева ,то не приедет)))))

15:01

цска 19781978

Напарник то Мамаева ,то не приедет)))))

15:01

Dimsel

Мамаев возвращается в Ниццу!))))

14:50

Dimsel

Мамаев возвращается в Ниццу???

14:49

МачоМэн

По силам обеим клубам выйти из группы с первого места.

14:49

EstMaza

У "Зенита" легкая вообще группа. "Краснодару" будет сложнее.

14:48

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