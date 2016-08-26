"Краснодар" сыграет с "Шальке", "Зенит" – с "Дандолком" в Лиге Европы

В Монте-Карло состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы, в котором сыграют два российских клуба – "Зенит" и "Краснодар". Сине-бело-голубые возглавили группу D, в которую вошли голландский АЗ, "Маккаби" из Тель-Авива и ирландский "Дандолк". Соперниками "быков" станут немецкий "Шальке", австрийский "Зальцбург" и французская "Ницца".

Также своих противников узнали "Андерлехт" и "Аякс", проигравшие "Ростову" в отборе Лиги чемпионов. Бельгийцы попали в квартет C с французским "Сент-Этьеном", немецким "Майнцем" и "Габалой" из Азербайджана. Амстердамцы в группе G встретятся с бельгийским "Льежем", испанской "Сельтой" и греческим "Панатинаикосом".

Первые матчи в группах состоятся 15 сентября. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая 2017 года в шведском городе Сольне. Напомним, что "Спартак" не сумел добраться до группового турнира, уступив в 3-м отборочном раунде кипрскому АЕК.

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Группа А: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Фейеноорд" (Голландия), "Заря" (Украина).

Группа B: "Олимпиакос" (Греция), АПОЭЛ (Кипр), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан).

Группа С: "Андерлехт" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Майнц" (Германия), "Габала" (Азербайджан).

Группа D: "ЗЕНИТ" (Россия), АЗ (Голландия), "Маккаби" ТА (Израиль), "Дандолк" (Ирландия).

Группа E: "Виктория" (Чехия), "Рома" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Астра" (Румыния).

Группа F: "Атлетик" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Рапид" (Австрия), "Сассуоло" (Италия).

Группа G: "Аякс" (Голландия), "Льеж" (Бельгия), "Сельта" (Испания), "Панатинаикос" (Греция).

Группа H: "Шахтер" (Украина), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Коньяспор" (Турция).

Группа I: "Шальке" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "КРАСНОДАР" (Россия), "Ницца" (Франция).

Группа J: "Фиорентина" (Италия), ПАОК (Греция), "Слован" (Чехия), "Карабах" (Азербайджан).

Группа K: "Интер" (Италия), "Спарта" (Чехия), "Саутгемптон" (Англия), "Хапоэль" БШ (Израиль).

Группа L: "Вильярреал" (Испания), "Стяуа" (Румыния), "Цюрих" (Швейцария), "Османлыспор" (Турция).

"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге Европы. Как это было