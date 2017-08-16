17:47 | Футбол — Лига Европы

Краневиттер и Кокорин - в "старте" "Зенита" на матч с "Утрехтом"

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"Зенит" объявил состав на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Отметим, что с первых минут на поле появится полузащитник Матиас Краневиттер, заявленный на турнир в последний момент. Также с первых минут сыграют форвард Александр Кокорин и полузащитник Юрий Жирков.

"Зенит": Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Полоз, Нету, Кузяев, Нобоа, Дзюба.

Напомним, что матч состоится сегодня, 16 августа, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lexx Luger

еху

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