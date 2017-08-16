Краневиттер и Кокорин - в "старте" "Зенита" на матч с "Утрехтом"

"Зенит" объявил состав на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Отметим, что с первых минут на поле появится полузащитник Матиас Краневиттер, заявленный на турнир в последний момент. Также с первых минут сыграют форвард Александр Кокорин и полузащитник Юрий Жирков.

"Зенит": Лунев, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Жирков, Смольников, Ерохин, Маммана, Иванович.

Запасные: Лодыгин, Анюков, Полоз, Нету, Кузяев, Нобоа, Дзюба.

Напомним, что матч состоится сегодня, 16 августа, начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи