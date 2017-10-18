Коре Ингебритсен: "Тренировку на "Петровском" "Русенборгу" не предлагали"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебритсен в преддверии 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" отметил, что понимает сложности, которые возникли у наставника тульского "Арсенала" Миодрага Божовича при подготовке к матчу с сине-бело-голубыми. По словам специалиста, сложно заранее предугадать состав питерцев.

– Миодраг Божович, тренер последнего соперника "Зенита" по чемпионату России говорил, что для него стало проблемой угадать стартовый состав петербуржцев. А какая главная проблема была у вас при подготовке к матчу?

– Понимаю тренера "Арсенала". В "Зените" много сильных игроков. Действительно сложно заранее определить их состав.

– Кого из игроков "Зенита" выделите? Какую игру ждете от петербуржцев?

– Не хочу называть имена. У них много сильных игроков. Мы анализировали матчи "Зенита". Надеюсь, хорошо подготовились к матчу.

– Предыдущие соперники петербуржцев по еврокубкам тренировались на "Петровском", чтобы поберечь поле. Был ли у вас выбор? Нет опасений за качество газона?

– У нас был выбор остаться в Норвегии или работать на стадионе "Санкт-Петербург". А "Петровский" нам даже не предлагали. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, что матч "Зенит" - "Русенборг" пройдет завтра, 19 октября. Начало - в 20.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.