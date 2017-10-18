Коре Ингебригстен: "Надеемся, что Бендтнер сыграет с "Зенитом"

Главный тренер "Русенборга" Коре Ингебригстен не исключил, что команде придется отойти от своего привычного стиля игры в матче группового турнира Лиги Европы с "Зенитом". Встреча состоится завтра, начало – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее онлайн-трансляцию.

– Насколько велика роль в команде Никласа Бендтнера? Выйдет ли он завтра на поле?

– Надеюсь, он будет играть, почти все футболисты прилетели в Петербург. Бендтнер очень важен для нас, но самое главное – слаженная игра команды. Надеемся, что завтра нам ее удастся показать.

– В этом году клуб отметил столетний юбилей. Вы уже одержали свою главную победу, или она еще впереди?

– Конечно, такой может стать победа над "Зенитом" завтра. История "Русенборга" богата на победы: мы обыгрывали "Ювентус", "Боруссию", "Реал". Ч то касается этого года, самой яркой стала пока победа над "Аяксом".

– Вы сказали, что у "Зенита" немало сильных игроков. Можно ли сказать, что команда "Зенит" не слабее, чем ее игроки?

– "Зенит" играет в Лиге Европы, и он может ее выиграть.

– Получится ли завтра продемонстрировать фирменный стиль "Русенборга" в завтрашней игре?

– Надо сказать, что мы не очень часто сталкиваемся с такими сильными соперниками как "Зенит". Возможно, завтра мы будем играть иначе. (Артем РЯБОВОЛ)