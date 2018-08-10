Константин Лепехин: "Теперь "Зениту" поможет только чудо"

Бывший футболист "Зенита" Константин ​Лепехин, комментируя поражение сине-бело-голубых от минского "Динамо" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы, отметил, что не стоит раньше времени говорить о том, что питерцы вылетели из еврокубков.

- "Зенит", по сути, остался без еврокубков. Насколько это катастрофично для команды?

- Не знаю, какие у клуба стоят задачи, но такой результат очень негативный, в первую очередь для болельщиков. Для самих футболистов, конечно, тоже. Но давайте раньше времени не говорить, что "Зенит" вылетел из Лиги Европы. Шанс пройти дальше все равно остается и будем надеяться, что питерцы смогут его использовать.

- Отыграть четыре мяча возможно?

- Если удастся это сделать, то это будет чудо. Верю, что оно возможно.

- Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поберег некоторых футболистов. Не видите в этом ошибки?

- Не знаю, какие планы у команды. Возможно, больший упор делается на внутренний чемпионат, чтобы, наконец, попасть в Лигу чемпионов. Но в любом случае, если на поле выходят игроки, которые не считаются основными, они должны доказывать, что сильнее. А если они проигрывают 0:4, то пища для размышления у главного тренера появляется.

- Может быть Лига Европы просто не нужна "Зениту"?

- Надеюсь, что это не так. Но не могу точно сказать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".

"Зенит" – "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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