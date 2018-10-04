Кокорину до "Клуба 100" осталось совсем немного

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отличившись во встрече группового турнира Лиги Европы со "Славией" (1:0), довел число своих голов в зачет "Клуба 100 российских бомбардиров" до 96. Таким образом, ему осталось отличиться всего четыре раза, чтобы составить компанию лучшим отечественным снайперам.

Напомним, что "Клуб 100 российских бомбардиров" был учрежден газетой "Спорт-экспресс" в 2003 году. В него вступают отечественные футболисты, забившие 100 и более голов в официальных встречах на высшем уровне. (Алексей Мороз)