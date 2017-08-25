Кокорин пошутил после победы над "Утрехтом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в "Сториз" Инстаграма опубликовал изображение, на котором форвард в одежде спартанца скидывает голландскую команду в колодец. На нем изображен момент из фильма "300 спартанцев".

– Это Питееер! – гласит подпись к картинке.

Сегодня состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Сине-бело-голубые сыграют с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы