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15:18 | Футбол — Лига Европы

Кокорин пошутил после победы над "Утрехтом"

Кокорин пошутил после победы над "Утрехтом". Фото Instagram.com
Кокорин пошутил после победы над "Утрехтом". Фото Instagram.com

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в "Сториз" Инстаграма опубликовал изображение, на котором форвард в одежде спартанца скидывает голландскую команду в колодец. На нем изображен момент из фильма "300 спартанцев".

– Это Питееер! – гласит подпись к картинке.

Сегодня состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы. Сине-бело-голубые сыграют с "Реал Сосьедад", "Русенборгом" и "Вардаром".

"Зениту" достался "Реал Сосьедад", "Локомотиву" - "Копенгаген". Результаты жеребьевки Лиги Европы

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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