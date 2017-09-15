Кокорин попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Место в нападении занял форвард "Зенита" Александр Кокорин. В четверг сине-бело-голубые разгромили "Вардар" со счетом 5:0, а россиянин забил в этой встрече два гола и сделал одну результативную передачу.

Полностью команда выглядит следующим образом: Эррерин ("Атлетик"), Бельерин ("Арсенал"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Мазиелло ("Аталанта"), Соболь ("Славия"), Эрнандес ("Вильярреал"), Чалханоглу ("Милан"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Пайет ("Марсель"), Кокорин ("Зенит"), Адриэн Силва ("Милан").