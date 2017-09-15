Кокорин попал в команду недели Лиги Европы

УЕФА опубликовал символическую сборную 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Место в нападении занял форвард "Зенита" Александр Кокорин. В четверг сине-бело-голубые разгромили "Вардар" со счетом 5:0, а россиянин забил в этой встрече два гола и сделал одну результативную передачу.
Полностью команда выглядит следующим образом: Эррерин ("Атлетик"), Бельерин ("Арсенал"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Мазиелло ("Аталанта"), Соболь ("Славия"), Эрнандес ("Вильярреал"), Чалханоглу ("Милан"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Пайет ("Марсель"), Кокорин ("Зенит"), Адриэн Силва ("Милан").
Кокорин и Соболь в Команде недели #ЛигаЕвропы 👏👏👏– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.
Подробности ➡ https://t.co/yVWxA1hkLk pic.twitter.com/bhH2T4ZkzT
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Милан (Футбол)
- Арсенал Л
- Атлетик
- Вардар (футбол)
- Вильярреал
- Реал Сосьедад
- Аталанта
- Славия П
- Серхио Каналес
- Димитри Пайет
- Хакан Чалханоглу
- Адриэн Силва
- Диего Льоренте
- Эктор Бельерин
голос из Санкт-Петербурга
Молодец! Заслуженно!
16:21
shnurovania
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15:55