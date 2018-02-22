Капитан "Селтика" гуляет по Санкт-Петербургу в футболке. Фото

Пресс-служба "Селтика" опубликовала фотографии с прогулки команды по Санкт-Петербургу. Капитан шотландского клуба Скотт Браун прошелся по городу в футболке с короткими рукавами.
"В Санкт-Петербурге -11, а капитан в футболке с короткими рукавами вывел команду на предматчевую прогулку", - говорится в сообщении "Селтика" в Твиттере.
Напомним, сегодня, 22 февраля, "Зенит" проведет в Санкт-Петербурге ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Селтика", который начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Первая встреча между российской и шотландской командами завершился минимальным поражением сине-бело-голубых - 0:1.
❄️ It’s -11C in St.Petersburg and the captain, in short sleeves, leads the team out for their pre-match walk! 😅 #ZENCEL #UEL pic.twitter.com/5OZ5cWh8ZG– Celtic Football Club (@CelticFC) 22 февраля 2018 г.
Jean4
Ага, а руки в карманы все-таки спрятал, чтобы пальцы не замерзли =D
18:21 22 февраля
Москвич1985
наверное, уже принял на грудь)
17:19 22 февраля
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
тоже мне экстремал) пущай футболку Спартака наденет и выйдет на прогулку))
16:04 22 февраля
shpasic
на куртку его уже опустили.
15:59 22 февраля
баламошка
Вышел в мороз на улицу в одной в футболке и слился с толпой, ведь он стал похож на обычного гопаря из культурной столицы.
15:53 22 февраля