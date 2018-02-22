15:14 22 февраля | Футбол — Лига Европы

Капитан "Селтика" гуляет по Санкт-Петербургу в футболке. Фото

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Пресс-служба "Селтика" опубликовала фотографии с прогулки команды по Санкт-Петербургу. Капитан шотландского клуба Скотт Браун прошелся по городу в футболке с короткими рукавами.

 Санкт-Петербурге -11, а капитан в футболке с короткими рукавами вывел команду на предматчевую прогулку", - говорится в сообщении "Селтика" в Твиттере.

Напомним, сегодня, 22 февраля, "Зенит" проведет в Санкт-Петербурге ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Селтика", который начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Первая встреча между российской и шотландской командами завершился минимальным поражением сине-бело-голубых - 0:1.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Jean4

Ага, а руки в карманы все-таки спрятал, чтобы пальцы не замерзли =D

18:21 22 февраля

Москвич1985

наверное, уже принял на грудь)

17:19 22 февраля

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

тоже мне экстремал) пущай футболку Спартака наденет и выйдет на прогулку))

16:04 22 февраля

shpasic

на куртку его уже опустили.

15:59 22 февраля

баламошка

Вышел в мороз на улицу в одной в футболке и слился с толпой, ведь он стал похож на обычного гопаря из культурной столицы.

15:53 22 февраля

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