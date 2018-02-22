Капитан "Селтика" гуляет по Санкт-Петербургу в футболке. Фото

Пресс-служба "Селтика" опубликовала фотографии с прогулки команды по Санкт-Петербургу. Капитан шотландского клуба Скотт Браун прошелся по городу в футболке с короткими рукавами.

"В Санкт-Петербурге -11, а капитан в футболке с короткими рукавами вывел команду на предматчевую прогулку", - говорится в сообщении "Селтика" в Твиттере.