Иван Данильянц: "Ростов" - топ-клуб? После таких мыслей можно потерять землю под ногами"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Спартой" (4:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что клуб еще не выполнил задачу по выходу в следующий раунд турнира, передает спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Также специалист отметил, что болельщики любят ростовский клуб, потому что в команде играют "мужики".

– На кого проще настраиваться – на "Баварию" или "Спарту"?

– Если вспоминать первый матч с "Баварией", то ребята закалялись, приобрели опыт, – сказал Данильянц. – Сегодня можно говорить, что у команды есть стержень независимо от соперника. Все понимают, что весенняя стадия еврокубков – это высокий уровень турнирной борьбы в любом случае. Сегодня показали в полной мере свою готовность и ментально, и физически, и технически, и стратегически.

– "Ростов" – уже солидный европейский клуб?

– С этим я был бы очень осторожен. Как только в голове появляются такие мысли, можно потерять землю под ногами. Надо адекватно отнестись к этому и считать, что сыграли только первый тайм. Двухматчевые встречи всегда таят угрозу – можно так расслабиться, что потом ни себя не найдешь, ни соперника не догонишь. Конечно, ребята прибавили, но здесь лучше оставаться на земле. Нашу команду любят, прежде всего, потому, что они мужики. Если к стержню буду добавляться содержательные элементы – это прекрасно, но стержень "мужики" должен оставаться.

– На сколько процентов выполнена задача?

– Задачу мы еще не решили. По регламенту есть две встречи. Сегодня только первая. Да, сегодня сделали большое дело, но надо понимать, что сегодня в ряде моментов нам сопутствовала удача – и большинство получили, и моменты хорошо реализовывали. В другом матче может быть наоборот. Сегодня не соперник был слабый, а просто в данном конкретном матче нам удалось его превзойти.

– Кудряшов единственный из "мужиков" вышел без перчаток и с коротким рукавом...

– Это несущественные вещи, я не обращаю на это внимания. Греться нужно не от перчаток, а от внутреннего состояния. Сегодня на поле была команда, мотивированная, организованная, желавшая победить. Поздравляем всех и надеемся, что в следующий раз на стадион придет больше шести тысяч зрителей.