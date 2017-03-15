21:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Иван Данильянц: "Надежды болельщиков - Главная мотивация "Ростова"

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Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" высоко оценил класс соперника, передает из Манчестера спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Моуриньо сегодня много говорил о Погба. Как вы считаете, как он выступал в последнее время и насколько велика угроза от него вашей команде?

– Мне не хочется никого выделять в составе хозяев. Каждый из их игроков достаточно силен, чтобы в определенный момент решить исход матча. Все они хороши, все заслуживают внимания и уважения.

– Много было сказано о поле в Ростове. Как на вашей команде скажется смена поля на лучшее?

– Для всех футболистов важна возможность играть на хорошем поле. Обе команды выиграют от перехода на газон "Олд Траффорда". И для наших футболистов праздник играть на таком стадионе, это честь выступать тут.

– У ростовских болельщиков, несмотря на потери в составе, есть сдержанный оптимизм. На чем он основе?

– Он основан на большой любви и преданности болельщиков клубу. Все наблюдающие за нами в последние сезоны часто удивлялись результатам. И сейчас эти результаты сохраняют нам надежду. Надежды болельщиков – это главный побудительный мотив на завтра, несмотря на встречу с таким клубом как "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, спортсмен всегда остается спортсменом. Наши команды находятся совсем на разных уровнях, и по возможностям, и по традициям и регалиям, но в каждом матче скаждой стороны по 11 игроков – с определенным настроением, состоянием, амбициями. Бывает, что побеждает тот, кто больше хочет. Мы приехали с оптимизмом, и если у нас получится, то будет большой праздник.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

МЮ, конечно, полное дно по сравнению с тем МЮ, что был у Фергюсона. Что в матче с Ростовом была какая-то дрянь у них, а не игра, что с Челси нихрена не могли, вообще командной мысли никакой не было. Игроков за бешеные бабки покупают, а играют паршиво. Ева Карнейро по ходу прокляла Маура, когда заразила его сифилисом во второй раз.

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