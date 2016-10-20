"Интер" одержал первую победу в Лиге Европы, переиграв "Саутгемптон"

В матче группового турнира Лиги Европы "Интер" в родных стенах переиграл "Саутгемптон" – 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Антонио Кандрева. Эта победа стала первой для итальянского клуба в трех матчах турнира.

В параллельной встрече группы K "Хапоэль" из Беэр-Шевы уступил дома "Спарте". Точным оказался удар нападающего пражского клуба Матея Пулкраба.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа K

"Интер" (Италия) - "Саутгемптон" (Англия) - 1:0 (0:0)

Гол: Кандрева, 67.

"Интер": Ханданович, Миранда, Сантон, Нагатомо (Д`Амброзио, 90+1), Мурильо, Медель, Кандрева (Ансальди, 81), Брозович, Гнукури, Эдер (Перишич, 86), Икарди.

"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Йосида, Мартина, Тадич (Буфаль, 73), Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лонг (Остин, 48), Родригес (Дэйвис, 78), Маккуин.

Предупреждения: Брозович, 59. Медель, 84. Хейбьерг, 85.

Удаление: Брозович (Интер), 77.

Судья: Мажейка (Литва).

20 октября. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

"Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - "Спарта" (Чехия) - 0:1 (0:0)

Гол: Пулкраб, 71.

"Хапоэль Беэр-Шева": Гореш, Мигел Витор, Корхут, Цедек, Биттон, Меликсон, Хобан (Саар, 73), Огу, Ради (Бузагло, 68), Мараньяу (Гадир, 82), Нвакаеме.

"Спарта" : Коубек, М.Кадлец, Мазух, Холек, Караваев, Маречек, Дочкал, Загустел, Хольцер (Пулкраб, 46), В.Кадлец, Юлиш (Лафата, 77).

Предупреждения: Юлиш, 28. Холек, 67. Дочкал, 90.

Судья: Бебек (Хорватия).

20 октября. Беэр-Шева. Стадион Yaakov Turner Toto Stadium.