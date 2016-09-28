Игорь Шалимов: "Подберезкин выйдет в стартовом составе против "Ниццы"

И.о. главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" подтвердил, что полузащитники Вячеслав Подберезкин и Марат Измайлов вернулись в общую группу и смогут принять участие в матче, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист отметил текущую форму французского клуба.



– Тяжелей матч против ЦСКА в чемпионате, с "Ниццей" проще не будет. Насколько полезно играть с такими соперниками?



– Мы привыкаем к такому режиму, у нас после ЦСКА 4 дня восстановления. Надо привыкать. "Краснодар" – команда топ-уровня, не первый год играет на 3 фронта. Любой матч для нас будет тяжелым, и сейчас важен положительный результат. Пока получается. Соответственно, мы восстанавливаемся лучше.



– "Ницца" идет в лидерах чемпионата Франции. Какие сильные стороны соперника выделите?



– "Ницца" идет в хорошей форме. Важные вещи, которые должны знать футболисты, – расположение игроков. Команда играет в 3 центральных защитника, мы с такими командами встречались в чемпионате России. Ребята знают, как действовать против такой схемы. В обороне мы играем от соперника, в атаке – от себя. Про "Ниццу" мы ребятам все расскажем, покажем на предстоящей тренировке. В принципе, думаю, мы готовы к этой игре.



– С учетом кадровых потерь, кто сейчас не сможет помочь команде?



– В общей группе тренируются Измайлов, Подберезкин. Ждем Перейру, Вандерсона и Мамаева, но они нам не помогут в ближайшем матче. Конечно, это потеря. Но они сейчас лечатся. Измамйлов и Подберезкин смогут завтра сыграть. Подберезкин выйдет в старте.