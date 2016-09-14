Игорь Шалимов: "Надеюсь, первая игра "Краснодара" будет эмоциональной"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о том, как воспринял информацию о своем назначении. Шалимов отметил, что команда будет придерживаться игры в короткий пас.
– Когда вы узнали о вашем назначении, и является ли это новым импульсом для команды?
– Узнал, как и вся команда, два дня назад. Исходя из опыта, первая игра после смены тренера часто бывает эмоциональной. Будем надеяться, что так оно и будет.
– Эмоциональная игра подразумевает атакующую тактику?
– Игра состоит из атаки и обороны. В зависимости от хода игры соотношение может меняться. Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. "Зальцбург" обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно.
– Можете выделить конкретных игроков у "Зальцбурга"?
– Мы смотрели команду в целом, и команде будем показывать систему игры "Зальцбурга" в целом. Конечно, обратим внимание на индивидуальные действия некоторых игроков. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
kwazar312
Мне кажется,что поторопились.У каждой команды бывают срывы.Кононов сделал очень симпатичную команду,очень обидно будет,если команда развалится.Шалимову-удачи.
21:22
Lars Berger
Юрана туда еще им... И всё. Эх, а играла-то команда здорово...
20:51