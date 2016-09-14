Игорь Шалимов: "Надеюсь, первая игра "Краснодара" будет эмоциональной"

Исполняющий обязанности главного тренера "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о том, как воспринял информацию о своем назначении. Шалимов отметил, что команда будет придерживаться игры в короткий пас.

– Когда вы узнали о вашем назначении, и является ли это новым импульсом для команды?

– Узнал, как и вся команда, два дня назад. Исходя из опыта, первая игра после смены тренера часто бывает эмоциональной. Будем надеяться, что так оно и будет.

– Эмоциональная игра подразумевает атакующую тактику?

– Игра состоит из атаки и обороны. В зависимости от хода игры соотношение может меняться. Мы будем придерживаться своей игры в короткий и средний пас. "Зальцбург" обычно начинает дома очень агрессивно, и нам надо сыграть в дебюте матча с такой же агрессией, чтобы остановить этот порыв. А дальше будет видно.

– Можете выделить конкретных игроков у "Зальцбурга"?

– Мы смотрели команду в целом, и команде будем показывать систему игры "Зальцбурга" в целом. Конечно, обратим внимание на индивидуальные действия некоторых игроков. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)